«Будут продавать тысячами!» Электромобилям «Москвич 3е» предрекли большое будущее
Электромобили «Москвич 3е» имеют ряд преимуществ перед конкурентами, прежде всего, это предоставление заводской гарантии, сказал НСН Алексей Еремчук.
Отечественные электромобили «Москвич 3е» будут востребованы среди каршеринговых компаний и служб такси, в ближайшее время «Москвич» будет продавать электрокары тысячами. Об этом НСН заявил генеральный директор «Тесла-клуб» Алексей Еремчук.
Ранее сообщалось, что по итогам четырех месяцев 2023 года в России было продано 587 новых электромобилей отечественных марок, что составляет 23,7% от общего количества проданных электрокаров. Об этом сообщили эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК». В частности, было реализовано 35 электромобилей «Москвич 3е». По словам Еремчука, это хороший старт для «Москвича».
«Когда я начинал заниматься продажей электромобилей в 2014 году, мы реализовывали один-два автомобиля в месяц. Поэтому если такое количество продано уже на старте, конечно, это хорошо. Полагаю, главные новости мы увидим в ближайшие месяцы. В первую очередь электромобили будут покупаться российскими компаниями (каршеринговыми, службами такси и так далее). Думаю, “Москвич” в ближайшее время будет продавать их тысячами. Совсем недавно наше правительство обратило внимание на электромобили и на то, что их нужно производить самим. Впереди большое будущее», — сказал Еремчук.
Собеседник НСН также перечислил преимущества автомобилей «Москвич» перед другими предложениями на рынке.
«Во-первых, “Москвич” будет предоставлять гарантию. Как мы знаем, другие производители ушли с нашего рынка, ни о какой гарантии речи нет. Поэтому гарантия — это огромный плюс. Во-вторых, это цена. В-третьих, я уверен, что будут разные лизинговые и кредитные программы для отечественных автомобилей, более удобные. Наконец, в-четвертых, производители будут развивать зарядные станции и зарядную инфраструктуру. Возможно, появятся сети, где можно будет заряжать только электромобили отечественного производства», — подытожил гендиректор «Тесла-клуб».
Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто заявил, что концепт российского электромобиля «Атом» имеет хорошие характеристики, но горизонт планирования в отечественном автопроме сократился с 5-7 лет до одного месяца. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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