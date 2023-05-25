«Будут продавать тысячами!» Электромобилям «Москвич 3е» предрекли большое будущее

«Когда я начинал заниматься продажей электромобилей в 2014 году, мы реализовывали один-два автомобиля в месяц. Поэтому если такое количество продано уже на старте, конечно, это хорошо. Полагаю, главные новости мы увидим в ближайшие месяцы. В первую очередь электромобили будут покупаться российскими компаниями (каршеринговыми, службами такси и так далее). Думаю, “Москвич” в ближайшее время будет продавать их тысячами. Совсем недавно наше правительство обратило внимание на электромобили и на то, что их нужно производить самим. Впереди большое будущее», — сказал Еремчук.

Собеседник НСН также перечислил преимущества автомобилей «Москвич» перед другими предложениями на рынке.

«Во-первых, “Москвич” будет предоставлять гарантию. Как мы знаем, другие производители ушли с нашего рынка, ни о какой гарантии речи нет. Поэтому гарантия — это огромный плюс. Во-вторых, это цена. В-третьих, я уверен, что будут разные лизинговые и кредитные программы для отечественных автомобилей, более удобные. Наконец, в-четвертых, производители будут развивать зарядные станции и зарядную инфраструктуру. Возможно, появятся сети, где можно будет заряжать только электромобили отечественного производства», — подытожил гендиректор «Тесла-клуб».

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто заявил, что концепт российского электромобиля «Атом» имеет хорошие характеристики, но горизонт планирования в отечественном автопроме сократился с 5-7 лет до одного месяца. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

