«Бред». Путин прокомментировал призывы западных лидеров экономить воду и электричество
Президент России Владимир Путин заявил, что европейские власти, вместо решения проблем со снабжением ресурсами, заняты поиском виноватых, сообщает РИА Новости.
В ходе пленарного заседания форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» глава государства рассказал, что ему показали картинку, распространяемую в европейских СМИ.
«Человек изображен, и внизу подпись — «Хочешь рассердить Путина — мой только эти четыре места»... Ну что это такое? Совсем с ума посходили», — отметил он.
Российский лидер добавил, что считает бредом подобные призывы к экономии для того, чтобы рассердить его.
Ранее телеканал Sky News со ссылкой на опрос агентства Ipsos сообщил, что около 65% британцев не включают отопление из-за экономии денег.
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