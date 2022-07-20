«Бред». Путин прокомментировал призывы западных лидеров экономить воду и электричество

Президент России Владимир Путин заявил, что европейские власти, вместо решения проблем со снабжением ресурсами, заняты поиском виноватых, сообщает РИА Новости.

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В ходе пленарного заседания форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» глава государства рассказал, что ему показали картинку, распространяемую в европейских СМИ.

«Человек изображен, и внизу подпись — «Хочешь рассердить Путина — мой только эти четыре места»... Ну что это такое? Совсем с ума посходили», — отметил он.

Российский лидер добавил, что считает бредом подобные призывы к экономии для того, чтобы рассердить его.

Ранее телеканал Sky News со ссылкой на опрос агентства Ipsos сообщил, что около 65% британцев не включают отопление из-за экономии денег.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкономияЕвропаВладимир Путин
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