Sky News: Более 60% британцев не включают отопление из-за экономии денег

Около 65% британцев не включают отопление из-за экономии денег. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на опрос агентства Ipsos.

Отмечается, что по той же причине примерно 27% жителей Великобритании стали меньше есть.

По данным источника, 52% граждан страны стали меньше ходить по ресторанам и тратить на развлечения, по 44% - реже водить автомобили и чаще покупать продукты в более дешевых супермаркетах. В то же время 19% жителей заняли деньги, чтобы покрыть расходы.