Sky News: Более 60% британцев не включают отопление из-за экономии денег
Около 65% британцев не включают отопление из-за экономии денег. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на опрос агентства Ipsos.
Отмечается, что по той же причине примерно 27% жителей Великобритании стали меньше есть.
По данным источника, 52% граждан страны стали меньше ходить по ресторанам и тратить на развлечения, по 44% - реже водить автомобили и чаще покупать продукты в более дешевых супермаркетах. В то же время 19% жителей заняли деньги, чтобы покрыть расходы.
Опрос, в котором приняли участие более двух тысяч британцев в возрасте от 16 до 75 лет, проводился онлайн 11 и 12 мая.
Ранее национальная статистическая служба Великобритании представила результаты опроса, согласно которым, более 80% жителей страны экономят свет и газ из-за резкого роста цен.
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