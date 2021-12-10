«Враждебная страна». Социологи узнали отношение украинцев к России
Социологическая группа «Рейтинг» выяснила, что большинство граждан Украины (72%) считают Россию враждебной страной, и только 12% видят в ней союзника. Результаты опроса опубликованы на сайте организации.
Больше половины опрошенных (52%) высказались за введение виз с Россией. Социологи отмечают, что за последние два года количество сторонников визового режима с РФ увеличилось. Против виз с Россией 44% украинцев.
Что касается Белоруссии, то враждебной её считают 48% украинцев. А в числе крупнейших союзников Киева опрошенные назвали Канаду, Литву, Польшу и Великобританию, а также США и Турцию.
Ранее заместитель главы офиса президента Украины Андрей Сибига заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский во время разговора с американским лидером Джо Байденом отметил свою готовность к прямым переговорам с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru