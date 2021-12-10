«Переговоры с Россией». Украинцы назвали способ разрешить конфликт на Донбассе
Более половины граждан Украины (56%) назвали прямые переговоры с Россией безальтернативным решением для урегулирования конфликта на Донбассе, против выступили 41%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого социологической группой «Рейтинг», результаты опубликованы на сайте организации.
Также 12% украинцев считают, что необходимо вести переговоры с представителями самопровозглашённых Донецкой и Луганской Народных республик (ДНР и ЛНР). Ещё 45% опрошенных высказались за расширение «нормандского» формата и привлечение к нему США и Великобритании, а по мнению ещё 11% респондентов делать этого не следует.
Полное выполнение Киевом Минских соглашении поддерживает только 12% украинцев, а 54% опрошенных заявили о необходимости пересмотреть их и подписать новые. Ещё 21% респондентов высказались за выход Украины из переговорного процесса и самостоятельное принятие решений, без участия международных посредников.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил американскому лидеру Джо Байдену об отсутствии планов на кого-либо нападать, сообщает RT.
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