«Слишком абстрактно»: Зампреды Госдумы об идее Нилова ввести «военный налог»
Заместители председателя Госдумы Сергей Неверов и Борис Чернышов в разговоре с НСН не стали обсуждать инициативу депутат Олега Нилова об увеличении НДФЛ для мужчин.
Заместители председателя Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия») и Борис Чернышов (ЛДПР) заявили в беседе с НСН, что не будут обсуждать инициативу депутата Олега Нилова о «военном налоге».
Ранее Олег Нилов в интервью НСН заявил, что дополнительные 2-3 процента к налогу на доходы физических лиц отправятся на нужды армии. Это, по его словам, позволит увеличить в два или более раз сегодняшнее финансирование каждого участника СВО. В частности, военнослужащие будут получать не 200 тысяч рублей, а 400-500 тысяч. Нилов считает, что это изменит мотивирующие условия для людей, которые могут пойти на СВО. Неверов об инициативе не слышал, а Чернышов воздержался от комментария.
«Я не слышал инициативу Нилова. На всех мужчин? С какого возраста? Мужчины, которые на пенсии, имеют инвалидность…на кого вводить, о чем говорить? Мужчины – это абстрактное… Абстрактно обсуждать тот законопроект, которого не существует в природе, я не могу», - сказал Неверов.
Борис Чернышов в беседе с НСН указал на то, что оценку инициативе Нилова уже дали люди.
«Я не хотел бы обсуждать эту инициативу. Явным образом оценка ей была дана людьми, которые писали комментарии», - пояснил Чернышов.
Ранее директор юридической практики компании SuperJob Александр Южалин рассказал «Радиоточке НСН», что работодателям уже рассказали, как работать по новым правилам призыва военнообязанных.
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