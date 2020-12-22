Боязнь ребенка Деда Мороза назвали нормальной

Боязнь ребенка Деда Мороза является нормальной реакцией. Об этом рассказала директор Научно-практического центра детской психоневрологии Департамента здравоохранения Москвы Татьяна Батышева.

Она объяснила, что вполне естественно, если на пороге дома появляется незнакомец «в смешной одежде» и начинает «лезть к тебе со своими приставалками: "Как тебя зовут?", "Расскажи стихотворение"», пишет «Вечерняя Москва».

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В этом случае детям должны помочь родители. Например, поговорить с Дедом Морозом, чтобы ребенок освоился, понял, что гость «свой».

Ни в коем случае малыша не нужно выталкивать и заставлять читать стихи. Медик отметила, что детские страхи могут преследовать человека долгие годы, пишет «Газета.ру».

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ФОТО: Департамент внешних коммуникаций ПАО «Галс-Девелопмент»
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