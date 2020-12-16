Назван самый опасный аксессуар Деда Мороза в текущем году

Ватная борода Деда Мороза из-за эпидемии COVID-19 стала опасным атрибутом, сообщает РИА Новости со ссылкой на медиков.

Из-за этого при встрече с новогодним волшебником не стоит подпускать его слишком близко. Отмечается, что многие элементы карнавальных костюмов в настоящее время могут представлять угрозу для окружающих, так как коронавирус способен жить на ткани.

Продолжительность жизни COVID-19 зависит от типа и фактуры материала, условий окружающей среды. Врачи напоминают, что для коронавируса благоприятна влажная среда, однако при высыхании он погибает.