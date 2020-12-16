Назван самый опасный аксессуар Деда Мороза в текущем году
Ватная борода Деда Мороза из-за эпидемии COVID-19 стала опасным атрибутом, сообщает РИА Новости со ссылкой на медиков.
Из-за этого при встрече с новогодним волшебником не стоит подпускать его слишком близко. Отмечается, что многие элементы карнавальных костюмов в настоящее время могут представлять угрозу для окружающих, так как коронавирус способен жить на ткани.
Продолжительность жизни COVID-19 зависит от типа и фактуры материала, условий окружающей среды. Врачи напоминают, что для коронавируса благоприятна влажная среда, однако при высыхании он погибает.
Напомним, главный Дед Мороз России отказался делать прививку от коронавируса, заявила его пресс-секретарь Любовь Акимова.
«У Дедушки Мороза крепкий иммунитет и волшебное богатырское здоровье», – рассказала она.
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