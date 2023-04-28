«Боюсь умереть»: Певец Андрей Губин рассказал о проблемах со здоровьем

Певец и композитор Андрей Губин признался, что почти не может работать из-за болезни и боится умереть. Об этом артист рассказал в программе «Малахов».

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Губин дал интервью впервые за долгое время. После ухода со сцены в 2010 году певец вел затворнический образ жизни.

Как отметил 48-летний музыкант, болезнь сковывает его движения и мешает дыханию.

«У меня с сердцем проблемы. Я боюсь умереть каждый день. Вся страна знает, что я хромой человек. Может, это последнее мое интервью с зубами. Я говорить не могу, шепелявить начал», – рассказал Губин.

Певец поделился, что проходил реабилитацию в «отделении депрессии» в психиатрической клинике. По словам Губина, он лечится, чтобы вернуться на сцену.

«Я тысяч 150 долларов потратил на лечение. Мне нужно выздороветь, мне выступать охота», – отметил исполнитель.

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ФОТО: скриншот с видео
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