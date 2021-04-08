СМИ: Певец Андрей Губин переехал в Египет

Поп-певец Андрей Губин переехал из России в Египет, сообщает Starhit, ссылаясь на источник из окружения артиста.

По словам собеседника издания, Губин обосновался в городе Дахаб на берегу Акабского залива. Артист арендовал большой дом, много гуляет, занимается спортом и творчеством. Возвращаться в Россию музыкант пока не планирует.

Как отмечает Starhit, певец вместе с саундпродюсером Тарасом Ващишиным работает над новым материалом.

По данным издания, перед отъездом Губин побывал на родине, в Уфе, и увиделся с близкими, а позже встретился в Москве со своим другом бизнесменом Андреем Бурматовым.

Осенью 2020 года в СМИ появились сообщения об исчезновении Губина. Позже стало известно, что певец уехал на отдых в Египет и пока не планирует возвращаться, напоминает телеканал «360».

