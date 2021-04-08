СМИ: Певец Андрей Губин переехал в Египет
Поп-певец Андрей Губин переехал из России в Египет, сообщает Starhit, ссылаясь на источник из окружения артиста.
По словам собеседника издания, Губин обосновался в городе Дахаб на берегу Акабского залива. Артист арендовал большой дом, много гуляет, занимается спортом и творчеством. Возвращаться в Россию музыкант пока не планирует.
Как отмечает Starhit, певец вместе с саундпродюсером Тарасом Ващишиным работает над новым материалом.
По данным издания, перед отъездом Губин побывал на родине, в Уфе, и увиделся с близкими, а позже встретился в Москве со своим другом бизнесменом Андреем Бурматовым.
Осенью 2020 года в СМИ появились сообщения об исчезновении Губина. Позже стало известно, что певец уехал на отдых в Египет и пока не планирует возвращаться, напоминает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 672 / сут.
Умерли
102 тыс.+365 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+9 558 / сут.
- В NASA признали лидерство советских космонавтов
- Зеленский приехал в Донбасс
- Роскомнадзор призвал россиян переходить на российские аналоги Zoom
- СМИ: Певец Андрей Губин переехал в Египет
- Блогер Эдвард Бил впервые рассказал подробности ДТП на Садовом кольце
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru