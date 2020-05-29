Медикам за COVID-19 засчитают день за три для пенсии
Пенсионный стаж отечественных медицинских работников, которые работают с заражёнными коронавирусной инфекцией, в этом году будет формироваться из расчета день за три. Проект постановления кабинета министров подготовило министерство труда и социальной защиты Российской Федерации во исполнение поручения президента Владимира Путина.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Таким образом, время работы во время эпидемии COVID-19 будет засчитываться в стаж в трехкратном размере.
Например, фельдшер скорой помощи, которые на протяжении двух месяцев выезжал по вызовам к больным с коронавирусной инфекцией, заработает спецстаж в полгода. Сейчас медработникам страховая пенсия назначается досрочно. Для расчёта необходим медицинский стаж - 25 лет при работе в сельской местности или 30 лет - в городе.
Ранее было объявлено, что все медики, которые соприкасаются с пациентами, больными COVID-19, получили положенные стимулирующие выплаты. На региональном уровне также предусмотрены доплаты в зависимости от времени работы.
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