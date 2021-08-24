Бортпроводник раскрыл секреты своей профессии
Бортпроводник рассказал о секретах своей профессии, о которых не догадываются обычные пассажиры. Интересные факты мужчина разместил на видео в TikTok.
Так, например, бортпроводники отслеживают поведение пассажиров, чтобы заметить подозрительные действия.
Другой особенностью является график работы сотрудников экипажа, которые могут работать по 16 рабочих часов из-за полетов, которые следуют один за другим. Также многие бортпроводники живут в отелях чаще, чем дома, куда возвращаются только на выходные.
Блогер также отметил, что каждый бортпроводник обладает навыками неотложной помощи и самозащиты, так как должен быть готов к любой ситуации на борту.
Профессии охранника, бухгалтера и продавца названы россиянами самыми скучными. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на итоги опроса сервиса по поиску работы Superjob.
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