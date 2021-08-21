Россияне назвали профессии охранника и бухгалтера самыми скучными
Профессии охранника, бухгалтера и продавца названы россиянами самыми скучными. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на итоги опроса сервиса по поиску работы Superjob.
Так, 12% респондентов назвали самой скучной работу охранника, 11% — бухгалтера, 7% — продавца. Кроме того, россияне считают, что скучны профессия сторожа (4%), все виды офисной работы и профессия библиотекаря (по 3%).
«Нелюбимая или неинтересная работа навевает скуку на 3% россиян. По 2% голосов набрали такие профессии как уборщик, вахтер, архивариус и оператор call-центра», — отмечается в исследовании.
Кроме того, среди скучных профессий опрошенные назвали программиста, юриста, билетера, водителя, грузчика, дворника, парикмахера и чиновников. При этом 13% респондентов считают, что не бывает скучных профессий, и в каждой есть свои плюсы и минусы.
Согласно исследованию SuperJob, мужчины назвали самой скучной профессию охранника (16% против 9% среди опрошенных женщин), женщины — бухгалтера (13% против 8% среди представителей сильного пола).
В исследовании, проводимом с 6 по 17 августа, приняли участие 1 000 экономически активных граждан из всех округов России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,7 млн+41 872 / сут.
Умерли
173 тыс.+1 604 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+39 120 / сут.
- Представителю Крыма отказали в участии в саммите «Крымской платформы»
- Под Нижним Новгородом 11 домов сгорело из-за лесного пожара
- Россияне назвали профессии охранника и бухгалтера самыми скучными
- Онищенко предрек подъем заболеваемости гриппом в России
- Трутнев сообщил о планах создать свободную налоговую зону на Курилах
- «Талибан» представит новую систему управления Афганистаном
- Пушков отреагировал на «истерику» Климкина, пожелавшего «остановить Россию»
- Кинолог перечислил правила поведения при встрече с бродячими собаками
- На юге Китая зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9
- В американском Конгрессе призвали к импичменту Байдена по трем статьям
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru