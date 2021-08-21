Россияне назвали профессии охранника и бухгалтера самыми скучными

Профессии охранника, бухгалтера и продавца названы россиянами самыми скучными. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на итоги опроса сервиса по поиску работы Superjob.

Так, 12% респондентов назвали самой скучной работу охранника, 11% — бухгалтера, 7% — продавца. Кроме того, россияне считают, что скучны профессия сторожа (4%), все виды офисной работы и профессия библиотекаря (по 3%).

«Нелюбимая или неинтересная работа навевает скуку на 3% россиян. По 2% голосов набрали такие профессии как уборщик, вахтер, архивариус и оператор call-центра», — отмечается в исследовании.

Кроме того, среди скучных профессий опрошенные назвали программиста, юриста, билетера, водителя, грузчика, дворника, парикмахера и чиновников. При этом 13% респондентов считают, что не бывает скучных профессий, и в каждой есть свои плюсы и минусы.

Согласно исследованию SuperJob, мужчины назвали самой скучной профессию охранника (16% против 9% среди опрошенных женщин), женщины — бухгалтера (13% против 8% среди представителей сильного пола).

В исследовании, проводимом с 6 по 17 августа, приняли участие 1 000 экономически активных граждан из всех округов России.

