Пассажир из США заплатит 10 тысяч долларов за отказ надеть маску в самолете

Агентство США по гражданской авиации выписало штраф более чем на 10 тысяч долларов за отказ надеть маску во время полета. Об этом сообщает РИА Новости.

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Борт следовал из Юты в Аризону 27 февраля. Пассажир стягивал со своего носа маску, когда стюардесса отходила, семь раз на протяжении полета.

Пассажир отказался составлять протокол о нарушении и предоставить документы, при этом он прикасался к стюардессе, а также обвинял ее в агрессии. В сообщении регулятора отмечается, что бортпроводница была напугана и расплакалась.

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ФОТО: пресс-служба МЧС
ТЕГИ:ПандемияСамолётСША
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