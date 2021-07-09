Пассажир из США заплатит 10 тысяч долларов за отказ надеть маску в самолете
Агентство США по гражданской авиации выписало штраф более чем на 10 тысяч долларов за отказ надеть маску во время полета. Об этом сообщает РИА Новости.
Борт следовал из Юты в Аризону 27 февраля. Пассажир стягивал со своего носа маску, когда стюардесса отходила, семь раз на протяжении полета.
Пассажир отказался составлять протокол о нарушении и предоставить документы, при этом он прикасался к стюардессе, а также обвинял ее в агрессии. В сообщении регулятора отмечается, что бортпроводница была напугана и расплакалась.
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