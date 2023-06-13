Бортников: Целями украинских спецслужб стали объекты транспорта вблизи зоны СВО

Транспортные объекты близ зоны проведения специальной военной операции являются целями украинских спецслужб, заявил глава Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников. Об этом сообщили в НАК.

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Во вторник Бортников выступил на заседании комитета. Председатель НАК указал, что спецслужбы и националистические формирования Украины пытаются нарушить транспортнон сообщение, помешать воинским перевозкам, сорвать снабжение новых регионов РФ.

«Для совершения терактов на объектах железнодорожной, автомобильной и авиационной инфраструктуры противник использует диверсионно-разведывательные группы и пособников из числа российских и украинских граждан», — приводит сообщение ТАСС.

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
ТЕГИ:СпецоперацияРоссияУкраинаАлександр БортниковФСБ

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