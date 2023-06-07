Крымчанину дали десять лет колонии за подготовку теракта на железной дороге

По данным следствия, 36-летний мужчина готовил диверсию для схода пассажирских и грузовых поездов с целью «устрашения населения», создания опасности гибели человека, причинения имущественного ущерба, «воздействия на принятие решений органами власти». Южный военный окружной суд признал крымчанина виновным в инкриминируемых преступлениях.

«Суд ... назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 220 тысяч рублей и запретом администрировать сайты на 2 года и 6 месяцев», — приводит РИА Новости сообщение ФСБ.

Ранее ФСБ задержала жителя Приморья, который передавал разведке Украины данные об объектах правоохранительных органов и военной инфраструктуры края, пишет RT.

