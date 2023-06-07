Крымчанину дали десять лет колонии за подготовку теракта на железной дороге
Жителя Симферополя, готовившего подрыв железной дороги в Джанкойском районе, приговорили к 10 годам заключения. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму.
По данным следствия, 36-летний мужчина готовил диверсию для схода пассажирских и грузовых поездов с целью «устрашения населения», создания опасности гибели человека, причинения имущественного ущерба, «воздействия на принятие решений органами власти». Южный военный окружной суд признал крымчанина виновным в инкриминируемых преступлениях.
«Суд ... назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 220 тысяч рублей и запретом администрировать сайты на 2 года и 6 месяцев», — приводит РИА Новости сообщение ФСБ.
Ранее ФСБ задержала жителя Приморья, который передавал разведке Украины данные об объектах правоохранительных органов и военной инфраструктуры края, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru