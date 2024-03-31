Бортников: спецслужбам известны организаторы терактов против РФ

Российским спецслужбам хорошо известны организаторы подготовки и проведения террористических акций против РФ, заявил в интервью Павлу Зарубину директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.

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По словам Бортникова, спецслужбы знают организаторов терактов поименно. Для поимки и наказания преступников делается все необходимое, заверил он.

«Мы видим проблемы, которые существуют с учетом событий, происходящих на Украине. Это не может не беспокоить», - добавил директор ФСБ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что следователи тщательно устанавливают детали теракта в «Крокус Сити Холле», роли террористов и степень их вины. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев выразил уверенность, что к нападению на концертный зал причастна Украина, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
ТЕГИ:Александр БортниковТерактФСБ

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