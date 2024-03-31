Бортников: спецслужбам известны организаторы терактов против РФ
Российским спецслужбам хорошо известны организаторы подготовки и проведения террористических акций против РФ, заявил в интервью Павлу Зарубину директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.
По словам Бортникова, спецслужбы знают организаторов терактов поименно. Для поимки и наказания преступников делается все необходимое, заверил он.
«Мы видим проблемы, которые существуют с учетом событий, происходящих на Украине. Это не может не беспокоить», - добавил директор ФСБ.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что следователи тщательно устанавливают детали теракта в «Крокус Сити Холле», роли террористов и степень их вины. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев выразил уверенность, что к нападению на концертный зал причастна Украина, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru