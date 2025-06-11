Бородин заявил, что не допустит приезда рэпера Jah Khalib в Россию
Выступление рэпера Jah Khalib в Москве может вызвать провокации со стороны участников СВО и общественников, музыканта не следует пускать в Россию, сказал НСН Виталий Бородин.
Если рэпер Jah Khalib (Бахтияр Мамедов) приедет в Россию, чтобы дать концерт в Москве, организаторы мероприятия будут привлечены к ответственности, зарабатывание денег в России артистами, поддерживающими Украину, недопустимо. Об этом НСН заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
Казахстанский рэпер Jah Khalib готовится дать первые за долгое время концерты в Москве. На сайте артиста об этом не сообщается, однако Мамедов числится среди приглашенных звезд на фестивале «ЛетоLIFE». Известно, что артист уехал из России после начала спецоперации и выражал поддержку Украине (сам он впоследствии это отрицал). Концерты исполнителя в Москве и Санкт-Петербурге в 2023 году были отменены. Бородин отметил, что будет требовать, чтобы Мамедова не пустили в Россию, и разбираться с организаторами фестиваля.
«У нас нет доказательств по поводу финансирования Мамедовым ВСУ, поскольку мы не просили провести соответствующую проверку. То, что он поддерживал Украину, мы точно знаем, это было написано в его соцсетях, которые мы мониторим, музыкант признавался, что восхищается украинцами. Мы подготовили обращение в МВД России, в Пограничную службу ФСБ России, чтобы рэпера не пускали на российскую территорию. Это раздражитель для общества, в случае его участия в фестивале возможны провокации со стороны общественных организаций и участников спецоперации. Только за сегодня мы получили порядка 100 обращений с просьбой инициировать его недопуск в страну. К сожалению, такие люди, как Мамедов, считают, что им можно безнаказанно приезжать в Россию и зарабатывать здесь деньги. Мы призываем одуматься тех, кто организовывал данное мероприятие, если этот человек сюда приедет, мы будем просим привлекать организаторов к ответственности. Правда, пока мы сами не понимаем, кто организовывает мероприятие, и выясняем их личности», — сказал Бородин.
Ранее Бородин заявил, что американскому рэперу Канье Уэсту не место в России.
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