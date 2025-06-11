Если рэпер Jah Khalib (Бахтияр Мамедов) приедет в Россию, чтобы дать концерт в Москве, организаторы мероприятия будут привлечены к ответственности, зарабатывание денег в России артистами, поддерживающими Украину, недопустимо. Об этом НСН заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Казахстанский рэпер Jah Khalib готовится дать первые за долгое время концерты в Москве. На сайте артиста об этом не сообщается, однако Мамедов числится среди приглашенных звезд на фестивале «ЛетоLIFE». Известно, что артист уехал из России после начала спецоперации и выражал поддержку Украине (сам он впоследствии это отрицал). Концерты исполнителя в Москве и Санкт-Петербурге в 2023 году были отменены. Бородин отметил, что будет требовать, чтобы Мамедова не пустили в Россию, и разбираться с организаторами фестиваля.