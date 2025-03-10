Общественник Бородин заявил, что Алла Пугачева пыталась его убить

Российский общественник Виталий Бородин заявил, что певица Алла Пугачева готовила на него покушение. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что час назад по телеканалу НТВ вышла программа, где сообщалось, что на него готовилось покушение из-за Пугачевой, которую Бородин пытался признать иностранным агентом и лишить всех государственных наград.

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Бородин уточнил, что, в связи с этим, 11 марта он подаст заявление на певицу в ФСБ и Следственный комитет России, так как, она, по его словам, возможно, является заказчиком его убийства. Также общественник хочет попросить провести проверку на предмет связи Пугачевой с западными спецслужбами.

Ранее Бородину неоднократно поступали угрозы расправы. В 2024 году он уже писал заявления в полицию, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:УбийстваАлла Пугачева

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