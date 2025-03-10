Общественник Бородин заявил, что Алла Пугачева пыталась его убить

Российский общественник Виталий Бородин заявил, что певица Алла Пугачева готовила на него покушение. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что час назад по телеканалу НТВ вышла программа, где сообщалось, что на него готовилось покушение из-за Пугачевой, которую Бородин пытался признать иностранным агентом и лишить всех государственных наград.