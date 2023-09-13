Бородин отказался платить Козловскому рубль по иску о защите чести
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что не собирается платить рубль по иску о защите чести и достоинства актеру Даниле Козловскому.
«Никто ему ни рубль, ни полрубля никогда не заплатит», - сказал Бородин.
Он добавил, что считает себя в конфликте правым поэтому «будет идти до конца и добиваться справедливости». Общественник отметил, что обжалует решение суда.
Ранее днем суд удовлетворил иск Козловского, в котором он требовал признать распространенные Бородиным сведения порочащими честь, опровергнуть свои влова в социальных сетях, а также взыскать с него один рубль.
Ранее Бородин потребовал признать иноагентом и проверить на финансирование украинской армии популярного шоумена Александра Гудкова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru