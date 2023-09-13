Бородин отказался платить Козловскому рубль по иску о защите чести

«Никто ему ни рубль, ни полрубля никогда не заплатит», - сказал Бородин.

Он добавил, что считает себя в конфликте правым поэтому «будет идти до конца и добиваться справедливости». Общественник отметил, что обжалует решение суда.

Ранее днем суд удовлетворил иск Козловского, в котором он требовал признать распространенные Бородиным сведения порочащими честь, опровергнуть свои влова в социальных сетях, а также взыскать с него один рубль.

Ранее Бородин потребовал признать иноагентом и проверить на финансирование украинской армии популярного шоумена Александра Гудкова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

