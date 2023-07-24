Дерипаска подал иск к журналистке Осетинской и правозащитнице Романовой

Заявление бизнесмена зарегистрировано 13 июля. Беседа по нему назначена на 10 августа.

По информации издания The Bell (признано иноагентом), поводом для иска стало интервью, в котором Романова заявила о наличии у бизнесмена частной военной компании (ЧВК). Сообщается, что предприниматель требует удалить публикацию и опровергнуть утверждение.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что ЧВК «Вагнер» юридически не существует, передает «Радиоточка НСН».

