Дерипаска подал иск к журналистке Осетинской и правозащитнице Романовой
Миллиардер Олег Дерипаска подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к журналистке Елизавете Осетинской (признана иноагентом) и правозащитнице Ольги Романовой, следует из картотеки Таганского районного суда Москвы.
Заявление бизнесмена зарегистрировано 13 июля. Беседа по нему назначена на 10 августа.
По информации издания The Bell (признано иноагентом), поводом для иска стало интервью, в котором Романова заявила о наличии у бизнесмена частной военной компании (ЧВК). Сообщается, что предприниматель требует удалить публикацию и опровергнуть утверждение.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что ЧВК «Вагнер» юридически не существует, передает «Радиоточка НСН».
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