«Борьба за гранты»: В Госдуме объяснили «радикальное» поведение экоактивистов в Европе

«Зеленый» истеблишмент еще год назад мог переделать европейскую экономику под свои цели, сегодня такие организации потеряли свое влияние и вынуждены привлекать к себе внимание «абсурдными» способами, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в разговоре с НСН.

Накануне экоактивисты движения Just Stop Oil запустили два шоколадных торта в лицо восковой фигуры короля Карла III в лондонском музее Мадам Тюссо. Участники организации призвали британское правительство отказаться от использования нефти и больше не лицензировать ее добычу.

«Мне кажется, это просто борьба за то, чтобы остаться в повестке. Сегодня «зеленые» в Европе свою повестку утратили, где сейчас Грета Тунберг? Где разговоры о глобальном потеплении или отказе от всех источников энергии? Европа сегодня расконсервирует угольные шахты, называется, приехали. Понятно, что об экологии речи не идет. Они закупают уголь низкого качества, и все молчат, потому что иначе они просто замерзнут», - объяснил Бурматов.

По его словам, подобные акции будут набирать обороты, но не приведут к каким-либо изменениям в политике европейских стран.