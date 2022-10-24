«Борьба за гранты»: В Госдуме объяснили «радикальное» поведение экоактивистов в Европе
Владимир Бурматов отметил, что на фоне энергетического кризиса «зеленый» истеблишмент лишился своего влияния в экономике, об экологии сейчас думают в последнюю очередь.
«Зеленый» истеблишмент еще год назад мог переделать европейскую экономику под свои цели, сегодня такие организации потеряли свое влияние и вынуждены привлекать к себе внимание «абсурдными» способами, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в разговоре с НСН.
Накануне экоактивисты движения Just Stop Oil запустили два шоколадных торта в лицо восковой фигуры короля Карла III в лондонском музее Мадам Тюссо. Участники организации призвали британское правительство отказаться от использования нефти и больше не лицензировать ее добычу.
«Мне кажется, это просто борьба за то, чтобы остаться в повестке. Сегодня «зеленые» в Европе свою повестку утратили, где сейчас Грета Тунберг? Где разговоры о глобальном потеплении или отказе от всех источников энергии? Европа сегодня расконсервирует угольные шахты, называется, приехали. Понятно, что об экологии речи не идет. Они закупают уголь низкого качества, и все молчат, потому что иначе они просто замерзнут», - объяснил Бурматов.
По его словам, подобные акции будут набирать обороты, но не приведут к каким-либо изменениям в политике европейских стран.
«Зеленый» истеблишмент, который еще год назад имел мощь и влияние в Европе, хотел перекромсать мировую экономику, сегодня лишь напоминает о себе. Эти организации, которые сидели на этой повестке, на этих грантах, на этих деньгах, им что-то делать надо, какую-то свою нишу найти надо. Поэтому они уходят в радикализацию, отсюда эти безумные акции. На самом деле речи об отказе от нефти не идет. Могу сказать, что и количество таких акций, и их абсурдность дальше будут только увеличиваться. Им уже сложнее привлекать к себе внимание. Они просто борются за свои гранты, но всем теперь на них наплевать. Люди такие вещи не поддерживают», - заключил собеседник НСН.
Череда акций началась 14 октября, когда активистки экодвижения Just Stop Oil облили томатным супом знаменитую картину голландского художника Винсента Ван Гога.
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