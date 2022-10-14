В Лондоне экоактивисты облили супом картину Ван Гога «Подсолнухи»
Активистки экодвижения Just Stop Oil («Просто покончите с нефтью») облили томатным супом знаменитую картину голландского художника Винсента Ван Гога, сообщает телеканал Sky News.
Инцидент произошёл в Национальной галерее Лондона. Две девушки вылили на картину стоимостью 73 млн фунтов стерлингов банку супа, а затем приклеили себя суперклеем к стене галереи.
«Вас больше волнует защита картины? Или защита нашей планеты и людей? Кризис стоимости жизни является частью стоимости нефтяного кризиса. Топливо недоступно для миллионов голодных и холодных семей. Они не могут позволить себе даже разогреть банку супа», — кричала одна из активисток.
Отмечается, что девушек задержала полиция, а картина не пострадала, так как находилась под защитным стеклом.
Ранее в «Ельцин Центре» 64-летний охранник нарисовал шариковой ручкой глаза лицам, которые изображены на картине Анны Лепорской «Три фигуры», за что получил 180 часов обязательных работ, сообщает RT.
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