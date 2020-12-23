«Вырастил Бузову и меня». Боня назвала настоящую причину закрытия «Дома-2»
Экс-участница «Дома-2» рассказала НСН о причинах закрытия скандального телешоу, назвав его гениальным.
Бывший глава Роскомнадзора, руководитель «Газпром-Медиа» Александр Жаров заявил газете «Коммерсант», что телепроект «Дом-2», несмотря на свою успешность, был слишком дорогим в производстве и поэтому закрылся.
Экс-участница «Дома-2», телеведущая Виктория Боня в интервью НСН назвала другие причины закрытия скандального шоу.
«Я слышала о том, что рейтинги стали не такие, какие были раньше, наверное, это, конечно же, первая причина», - сказала она.
Боня также выразила сомнение, что причиной закрытия могли стать разногласия между продакшеном и каналом. «Когда рейтинги были высокие, никаких ссор не было, все было хорошо. Может быть, на этом канале в этом формате этот проект уже устарел», - добавила она.
Телеведущая назвала проект «Дом-2» гениальным. «Нужно снять шляпу перед тем, кто проект придумал. Он очень неплохо шел, заработал много денег, вырастил некоторых людей, которых мы сегодня видим и знаем по-другому, в том числе меня и Бузову», - подчеркнула она.
Последний выпуск шоу «Дом-2» пройдет на ТНТ 30 декабря. Проект появился на российском телевидении в 2004 году, за время своего существования он неоднократно подвергался критике.
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