«Вырастил Бузову и меня». Боня назвала настоящую причину закрытия «Дома-2»

«Я слышала о том, что рейтинги стали не такие, какие были раньше, наверное, это, конечно же, первая причина», - сказала она.

Боня также выразила сомнение, что причиной закрытия могли стать разногласия между продакшеном и каналом. «Когда рейтинги были высокие, никаких ссор не было, все было хорошо. Может быть, на этом канале в этом формате этот проект уже устарел», - добавила она.

Телеведущая назвала проект «Дом-2» гениальным. «Нужно снять шляпу перед тем, кто проект придумал. Он очень неплохо шел, заработал много денег, вырастил некоторых людей, которых мы сегодня видим и знаем по-другому, в том числе меня и Бузову», - подчеркнула она.

Последний выпуск шоу «Дом-2» пройдет на ТНТ 30 декабря. Проект появился на российском телевидении в 2004 году, за время своего существования он неоднократно подвергался критике.

