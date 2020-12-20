Бородина обещала кармическое проклятье обрадовавшимся закрытию «Дома-2»

Веселье из-за окончания реалити-шоу Бородина считает свинством. Особенно возмутили ее подобные комментарии бывших участников «Дома-2» в тех, кто был причастен к созданию проекта.

«Ну, вы, конечно, жалкие людишки, я вам серьезно говорю. Карма — это такое дело, ребятки. Она прилетает так, что не успеешь заметить», — пообещала телеведущая.

Напомним, двухчасовой финал «Дома-2» выйдет 30 декабря. По данным СМИ, причиной закрытия телепроекта могло стать падение рейтингов программы и последовавший за этим уход крупных рекламодателей. В дальнейшем планируется, что вместо него на канале будет выходить линейка из пяти программ в жанре стендап.