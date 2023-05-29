Последняя надежда: Будут ли в России показывать фильмы без лицензии

«Сенаторы правильно рассуждают, господин Кутепов действительно является одним из самых адекватно смотрящих на реальность среди наших чиновников. Кинотеатры в настоящий момент входят в очередной этап предбанкротного состояния. Это ситуация, когда придется закрывать залы, летом репертуара вообще нет, показывать нечего», - рассказал Исаев.

При этом он отметил, что оценить шансы принятия такого законопроекта очень сложно, несмотря на то, что без этой меры страна рискует потерять половину кинотеатров.

«Поэтому инициатива очень нужная, она, конечно, опоздала на несколько месяцев, но лучше сейчас, чем еще позже, когда мы потеряем половину российских кинотеатров. Это очень отрадное для киноиндустрии явление. Пойдет это все дальше или нет, не знаю. К сожалению, у данной инициативы есть большой импульс противодействия со стороны других органов власти и профильного министерства. То, что это нужно, мы постоянно об этом говорим. В конце это все-таки должно привести к принятию этого закона. Шансы всегда есть. Большое количество тех, кто поддерживает этот закон, но не меньше, а, может, и больше тех, кто выступает против. Это большой вопрос», - заключил собеседник НСН.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев признался, что изменил свое отношение к видеопиратству и призвал распространять по Сети зарубежный видеоконтент, чтобы довести до банкротства компании-производители, передает «Радиоточка НСН».

