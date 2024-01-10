Большинство россиян собираются отметить Старый Новый год
Более половины (58%) опрошенных россиян намерены праздновать Старый Новый год. Еще больше четверти считают, что этот день нужно сделать официальным выходным. Таковы результаты опроса ВЦИОМ.
Половина (50%) респондентов отметят этот праздник дома, 2% собираются в гости, еще 2% ответили, что пойдут в ресторан, клуб, на дискотеку, поедут за город.
На вопрос о том, откуда пошла традиция отмечать старый Новый год 14 января, 38% респондентов ответить не смогли.
Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург стал самым популярным местом новогодних каникул у россиян в этом году.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Большинство россиян собираются отметить Старый Новый год
- Россияне потратили в 11 раз больше на онлайн-подписки в новогодние каникулы
- В портах Азов и Таганрог ограничили движение судов из-за морозов
- Владимир Путин поручил улучшить транспортную доступность Чукотки
- «В отличном состоянии»: Врач чукотской окружной больницы оценил здоровья Путина
- Курорты Кубани приняли за новогодние праздники более 450 тысяч отдыхающих
- Медик предупредила, что не все дети могут сдавать нормативы ГТО
- «Более 14 снарядов»: Богомаз заявил об обстреле ВСУ Брянской области
- Жительница Белгорода рассказала, что люди боятся выходить на улицу
- Суд выдворил из России основателя группы «Пасош» за пропаганду наркотиков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru