Большинство россиян собираются отметить Старый Новый год

Более половины (58%) опрошенных россиян намерены праздновать Старый Новый год. Еще больше четверти считают, что этот день нужно сделать официальным выходным. Таковы результаты опроса ВЦИОМ.

Половина (50%) респондентов отметят этот праздник дома, 2% собираются в гости, еще 2% ответили, что пойдут в ресторан, клуб, на дискотеку, поедут за город.