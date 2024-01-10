Большинство россиян собираются отметить Старый Новый год

Более половины (58%) опрошенных россиян намерены праздновать Старый Новый год. Еще больше четверти считают, что этот день нужно сделать официальным выходным. Таковы результаты опроса ВЦИОМ.

Половина (50%) респондентов отметят этот праздник дома, 2% собираются в гости, еще 2% ответили, что пойдут в ресторан, клуб, на дискотеку, поедут за город.

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На вопрос о том, откуда пошла традиция отмечать старый Новый год 14 января, 38% респондентов ответить не смогли.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург стал самым популярным местом новогодних каникул у россиян в этом году.



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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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