Санкт-Петербург стал самым популярным местом новогодних каникул у россиян

Отмечается, что Санкт-Петербург опередил попавшие в топ-3 курорты Сочи и Красной Поляны.

По словам директора по маркетингу Travelata.ru Олега Козырева, большая часть популярных российских отелей были либо полностью забронированы, либо в них оставалось очень мало номеров за 10 дней до Нового года.

Ранее в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) сообщили, что Таиланд в 2023 году посетили почти 1,5 миллиона россиян, что больше, чем в допандемийный 2019 год. Тогда в этой стране отдохнули 1,47 миллиона российских туристов, передает RT.

