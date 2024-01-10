Санкт-Петербург стал самым популярным местом новогодних каникул у россиян
Санкт-Петербург стал самым популярным внутренним направлением для россиян на новогодних праздниках, пишут «Известия».
Отмечается, что Санкт-Петербург опередил попавшие в топ-3 курорты Сочи и Красной Поляны.
По словам директора по маркетингу Travelata.ru Олега Козырева, большая часть популярных российских отелей были либо полностью забронированы, либо в них оставалось очень мало номеров за 10 дней до Нового года.
Ранее в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) сообщили, что Таиланд в 2023 году посетили почти 1,5 миллиона россиян, что больше, чем в допандемийный 2019 год. Тогда в этой стране отдохнули 1,47 миллиона российских туристов, передает RT.
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