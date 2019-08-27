ВЦИОМ назвал любимые киножанры россиян

Большинство россиян предпочитают смотреть комедии и фильмы о войне. Как пишет РИА Новости, об этом говорят данные опроса, проведённого ВЦИОМ. Социологи подчёркивают, что с разной периодичностью картины, снятые в этих жанрах, смотрит абсолютное большинство опрошенных — 80% и 77% соответственно. Кроме того, популярностью у наших соотечественников пользуются мультфильмы, исторические картины, детективы, приключенческие фильмы и драмы, отмечает телеканал «360».

Между тем, ранее сегодня стало известно, что спортивная драма «Легенда № 17» стала самым популярным российским фильмом XXI века. Как сообщает «Кино Mail.ru», отмечая, что победитель определялся по количеству оценок, которые фильму поставили пользователи сервиса За эту картину активнее всего голосовали представители каждой из возрастных групп от 18 до 55 и более лет. Кстати, у зрителей в возрасте от 18 до 24 лет особым вниманием, помимо «Легенды №17», пользовались картины «В спорте только девушки», «Кухня в Париже» и «Горько!».

Результаты исследования проанализировал кинокритик Давид Шнейдеров. В беседе с НСН он одобрил результаты народного голосования, а также объяснил, почему интересы кинолюбителей так зависят от их возраста.



