Большинство россиян поддерживают запрет продажи вейпов

67% россиян поддержали полный запрет продажи вейпов в стране, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос сервиса Superjob.

Эксперт Минздрава: Компании «подкупают» врачей, чтобы «доказать» безвредность вейпов

Сторонников инициативы больше всего среди граждан в возрасте 35-44 лет. Против этого 13%, которые считают, в случае запрета произойдет возврат курильщиков к традиционным сигаретам и создаст условия для нелегальной торговли.

Любители вейпов поддерживают запрет почти втрое реже, чем их не употребляющие.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин пообещал рассмотреть вопрос о запрете вейпов.

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ФОТО: Pixabay
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