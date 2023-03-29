Большинство россиян поддерживают запрет продажи вейпов
67% россиян поддержали полный запрет продажи вейпов в стране, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос сервиса Superjob.
Сторонников инициативы больше всего среди граждан в возрасте 35-44 лет. Против этого 13%, которые считают, в случае запрета произойдет возврат курильщиков к традиционным сигаретам и создаст условия для нелегальной торговли.
Любители вейпов поддерживают запрет почти втрое реже, чем их не употребляющие.
Ранее глава правительства Михаил Мишустин пообещал рассмотреть вопрос о запрете вейпов.
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