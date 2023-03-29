Большинство россиян поддерживают запрет продажи вейпов

Сторонников инициативы больше всего среди граждан в возрасте 35-44 лет. Против этого 13%, которые считают, в случае запрета произойдет возврат курильщиков к традиционным сигаретам и создаст условия для нелегальной торговли.

Любители вейпов поддерживают запрет почти втрое реже, чем их не употребляющие.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин пообещал рассмотреть вопрос о запрете вейпов.

