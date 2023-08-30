Большинство россиян не смогут оплатить вуз детям
Лишь каждый пятый россиянин сможет оплатить обучение ребенка в вузе, при этом 65% не располагают достаточными для этого средствами, а 15% соотечественников рассчитывают, что их дети поступят на бюджетное отделение. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на аналитиков Anderida Financial Group.
При этом, отмечают эксперты, годом ранее оплатить обучение своих детей в вузе были готовы 25% соотечественников, у 60% россиян денег не было.
По словам аналитиков компании и Росстата, для оплаты образования студента нужно 1,3 млн рублей. Учеба в зарубежном вузе будет стоить порядка 8 млн рублей. Для оплаты образования среднестатистической семье придется на протяжении пяти лет откладывать по 22000 рублей (около 20% от дохода).
Ранее Минобрнауки утвердило право участников спецоперации на Украине переходить на бесплатное обучение в вузах и колледжах. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru