Большинство россиян не смогут оплатить вуз детям

При этом, отмечают эксперты, годом ранее оплатить обучение своих детей в вузе были готовы 25% соотечественников, у 60% россиян денег не было.

По словам аналитиков компании и Росстата, для оплаты образования студента нужно 1,3 млн рублей. Учеба в зарубежном вузе будет стоить порядка 8 млн рублей. Для оплаты образования среднестатистической семье придется на протяжении пяти лет откладывать по 22000 рублей (около 20% от дохода).

Ранее Минобрнауки утвердило право участников спецоперации на Украине переходить на бесплатное обучение в вузах и колледжах. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

