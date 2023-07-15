Число бюджетных мест в вузах не уменьшится из-за льгот для участников СВО

«Важно отметить, что количество мест по другим льготам и квотам, не имеющих отношения к СВО, не уменьшится», — указали в ведомстве.

Как пояснили в Минобрнауки, поступающие по отдельной и особой квотам не участвуют в общем конкурсе.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что участники СВО, их дети, Герои России и награжденные орденами Мужества лица в 2023 году смогут поступить в вузы на льготных условиях, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

