Число бюджетных мест в вузах не уменьшится из-за льгот для участников СВО
Количество бюджетных мест для абитуриентов, поступающих в российские вузы в рамках общего конкурса, не уменьшится из-за введения льгот для участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом заявили в пресс-службе Минобрнауки, передает ТАСС.
«Важно отметить, что количество мест по другим льготам и квотам, не имеющих отношения к СВО, не уменьшится», — указали в ведомстве.
Как пояснили в Минобрнауки, поступающие по отдельной и особой квотам не участвуют в общем конкурсе.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что участники СВО, их дети, Герои России и награжденные орденами Мужества лица в 2023 году смогут поступить в вузы на льготных условиях, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru