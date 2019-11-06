Большинство россиян не откладывают деньги на пенсию

Большинство жителей мегаполисов, которые имеют доход выше среднего, не копят на пенсию. Согласно результатам опроса Райффайзенбанка, таких россиян оказалось около 75%. Как уточняет РБК, опрос был проведен в 14 городах России.

Поясняется, что 40% респондентов не обладают финансовой возможностью откладывать на пенсию. Еще 16,3% россиян рассказали, что откладывают часть сбережений, однако нерегулярно. Лишь 8,3% сообщили, что откладывают деньги на пенсию на постоянной основе, сообщает Ura.ru.

Также уточняется, что подавляющее большинство опрошенных ожидают, что их пенсия не будет превышать 20 тысяч рублей.

Ранее в ПФР рассказали о возможности досрочного выхода на пенсию. «Российская газета» написала, что для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо получить соответствующее подтверждение в центре занятости. Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике, основатель Партии пенсионеров России Валерий Рязанский в эфире НСН выразил мнение, что люди предпенсионного возраста не будут стремиться выходить на пенсию раньше срока. Кроме материальной стороны вопроса в качестве основных причин было названо желание людей поддерживать собственную активность в производственном и социальном плане.

