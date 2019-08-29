Колташов рассказал, почему власти не имели права повышать пенсионный возраст
Экономист Василий Колташов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей финансовой сферы.
Минэкономразвития составило прогноз курса доллара до 2024 года
Минэкономразвития составило прогноз курса доллара до 2024 года. Среднегодовой курс национальной валюты, согласно предположениям, поднимется выше 70 рублей за доллар.
Василий Колташов: «На самом деле, 2024 год еще очень далеко и за это время изменится очень многое. А вот курс 70 рублей за доллар никак нельзя исключать уже в ближайшие полгода. Но, надо сказать, что сейчас самой большой загадкой является даже не курс рубля по отношению к доллару, а перспективы экономической политики в России. И лучше бы Минэкономразвития внесло побольше ясности в этот вопрос», - отметил Василий Колташов, общаясь с НСН.
6 миллионов россиян предпенсионного возраста остались без работы
6 миллионов россиян предпенсионного возраста остались без работы. Таковы данные Пенсионного фонда России. Из 10 млн грaждaн официaльно рaботaют только 40%.
Василий Колташов: Добавлю, что по моим данным рекрутинговые компании уже начали отказывать людям старше 45 лет. Это стало очень частым явлением, хотя, казалось бы, должно быть наоборот. Эти реформы вызвали очень серьезные негативные последствия. Повышать пенсионный возраст, не создавая рабочие места и не улучшая ситуацию с местами в государственном секторе, так, чтобы они были привлекательными и многочисленными, государство не имело никакого права!» - заявил он НСН.
Росстат измерил теневую экономику России
Росстат измерил теневую экономику России. Её объем составил почти 12 трлн руб. в 2017 году. Самая крупная доля скрытого производства — в сфере недвижимости, сельском хозяйстве, торговле и строительстве.
Василий Колташов: «К сожалению, в России очень много налогов и контроля, и люди стараются этого избежать. У нас существует теневая сфера, у нас существуют люди. Готовые в ней работать. Это порядка 17 млн. россиян (почти 22%). Этот теневой сектор воспринимается властями как нечто абсолютно плохое, неправильное. Но, в то же время, если бы все в теневом секторе (я имею в виду только наемных работников и тех, кто числится самозанятыми), наверное, эти деньги ушли бы в пользу государства, а потребительский рынок сжался бы. Поэтому ситуация неоднозначна и политика отнюдь неблагоприятна для экономического развития и выхода из тени. По крайней мере, выхода из тени наемных работников», - рассказал он НСН.
Темпы роста потребительского кредитования в России замедлились
Темпы роста потребительского кредитования в России в июле 2019 года замедлились по отношению к тому же периоду годом ранее. Рост потребкредитования в июле текущего года составил 7,6%. Рост показателя в июле прошлого года по сравнению с июлем 2017-го составил почти 36%. Объем потребкредитов увеличился в июле 2019 года до 254 млрд рублей.
Василий Колташов: «Почему это произошло? Люди не чувствуют себя уверенно. Кроме того, они уже перебрали кредитов в последние годы. Хотя, именно за счет кредитов наша экономика росла. Не очень быстро, но именно кредиты были основной системой, на которой происходил этот рост. Сейчас люди берут кредиты меньше. С одной стороны, это хорошо, потому что люди избавляются от рисков, которые связаны с этими кредитами, с другой – показатель того, что экономика выдохлась», - констатировал Василий Колташов в эфире НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.