Колташов рассказал, почему власти не имели права повышать пенсионный возраст

Василий Колташов: «К сожалению, в России очень много налогов и контроля, и люди стараются этого избежать. У нас существует теневая сфера, у нас существуют люди. Готовые в ней работать. Это порядка 17 млн. россиян (почти 22%). Этот теневой сектор воспринимается властями как нечто абсолютно плохое, неправильное. Но, в то же время, если бы все в теневом секторе (я имею в виду только наемных работников и тех, кто числится самозанятыми), наверное, эти деньги ушли бы в пользу государства, а потребительский рынок сжался бы. Поэтому ситуация неоднозначна и политика отнюдь неблагоприятна для экономического развития и выхода из тени. По крайней мере, выхода из тени наемных работников», - рассказал он НСН.

