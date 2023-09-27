Большинство россиян намерены провести ноябрьские праздники дома
Сервис альтернативного онлайн-кредитования MoneyMan провёл опрос и выяснил, что более половины россиян (51,6%) намерены провести ноябрьские праздники дома, сообщает Газета.Ru.
Авторы исследования напомнили, что по случаю Дня народного единства в 2023 году в России будет три выходных подряд, однако только 3,6% граждан планируют поехать в это время отпуск.
Заниматься ремонтом квартиры или автомобиля, шоппингом или спортом в эти дни решили 28,5% опрошенных, отпраиться в гости к друзьям или родственникам - 7,3% респондентов. Ещё 4,5% россиян заявили, что будут работать, а 3,3% граждан поедут на дачу.
«Большинство займутся делами, на которые не хватало времени до этого, или будут просто отдыхать в кругу семьи», — прокомментировал результаты опроса директор по маркетингу Moneyman Андрей Грезнев.
Ранее специалисты провели опрос и выяснили, что у 16% россиян нет друзей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru