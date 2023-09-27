ВЦИОМ: 35% россиян не брали отпуск этим летом
Этим летом от отпуска отказались 35% россиян, следует из данных опроса ВЦИОМ.
Отмечается, что такой ответ стал самым популярным на вопрос, как россияне отдыхали в этом сезоне. 26% опрошенных рассказали, что отдыхали на даче, 23% - отпуск брали, но остались дома, 13% ездили в другой город.
Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов заявил, что работникам, чей трудовой стаж превышает 30 лет, следует предоставлять более длительный отпуск. Он направил обращение на имя председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, в котором указал о необходимости предоставлять таким сотрудникам отпуск продолжительностью до 35 дней вместо 28 нынешних, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru