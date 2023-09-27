ВЦИОМ: 35% россиян не брали отпуск этим летом

Этим летом от отпуска отказались 35% россиян, следует из данных опроса ВЦИОМ.

Отмечается, что такой ответ стал самым популярным на вопрос, как россияне отдыхали в этом сезоне. 26% опрошенных рассказали, что отдыхали на даче, 23% - отпуск брали, но остались дома, 13% ездили в другой город.