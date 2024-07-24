В России каждый четвертый студент летом подрабатывает курьером

В России 43% студентов занимаются подработкой этим летом, при этой каждый четвертый из них работает в сфере доставки. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на результаты исследования цифровой платформы гибкой занятости Ventra Go! и образовательной платформы «Нетология».

Чуть меньше студентов (24,6%) находят подработку в розничной торговле. Около 15% респондентов работают в сфере общественного питания, а 9,5% трудоустроены в рекламе и промоушене.