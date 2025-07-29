Большинство работодателей готовы доплачивать за ИИ-навыки

Больше половины руководителей, согласных на прибавку, готовы платить зарплату специалистам с ИИ-компетенциями выше на 10-20%. При этом 77% всех опрошенных считают ИИ-навыки важными для выпускников: для 57% наличие ИИ-навыков у недавних студентов является желательным, но необязательным критерием, а для 20% – критическим условием при найме, причём среди топ-менеджеров компаний так считает почти треть (29%).

Главные проблемы молодых специалистов в контексте использования ИИ — разрыв между теорией и практикой (35%), неумение применять технологии в реальных задачах (35%) и ошибки в формулировке запросов (30%). Для закрытия этих пробелов, помимо введения ИИ-курсов в вузах, 55% опрошенных делают ставку на корпоративные стажировки, а 30% рекомендует самостоятельное обучение через онлайн-курсы.

Разработчик робота Федора, робототехник и бизнесмен Владимир Белый ранее заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что нейросети через пять лет смогут имитировать работу человеческого разума, однако полностью заменить человека они не смогут.

