Большинство перфекционистов испытывают стыд за отдых

Около 96% людей, которые стремятся к идеалу в работе, испытывают чувство стыда за то, что отдыхают. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Сеченовский университет.

В исследовании приняли участие 102 человека. Так, ученые выяснили, что 96% респондентов чувствуют вину и стыд, когда ничего не делают – такие ассоциации у них возникали при слове «отдых».

При этом идеальным способом отдыха такие люди считают сон – так ответило 46% респондентов. Среди других способов расслабиться опрошенные выбирают чаще пассивные и уединенные занятия.

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В исследовании отмечается, что у людей с высокой степенью выраженности перфекционизма на свободное время от работы, сна и учебы остается в среднем 2,7 в сутки, а тех, кто не считает себя перфекционистом – 4,4 часа.

Ранее преподаватель йоги Татьяна Илларионова заявила НСН, что сегодня самым популярным современным направлением является хатха-йога, регулярные занятия которой помогают расслабиться и снять стресс.


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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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