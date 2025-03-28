Большинство перфекционистов испытывают стыд за отдых

Около 96% людей, которые стремятся к идеалу в работе, испытывают чувство стыда за то, что отдыхают. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Сеченовский университет.

В исследовании приняли участие 102 человека. Так, ученые выяснили, что 96% респондентов чувствуют вину и стыд, когда ничего не делают – такие ассоциации у них возникали при слове «отдых».

При этом идеальным способом отдыха такие люди считают сон – так ответило 46% респондентов. Среди других способов расслабиться опрошенные выбирают чаще пассивные и уединенные занятия.