Большинство новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Москве

В России за прошедшие сутки было зафиксировано 5 849 новых случаев коронавирусной инфекции. Такие цифры озвучили в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19 в нашей стране. Общее число инфицированный к утру 24 апреля достигло 68 622 человек.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве — 2 957, ещё 611 — в Подмосковье. Далее следует Санкт-Петербург – там 253 заболевших. Также в пятёрке Республика Дагестан со 113 случаями и Нижегородская область, на территории которой 94 инфицированных, отмечает Свободная пресса.