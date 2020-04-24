Большинство новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Москве
В России за прошедшие сутки было зафиксировано 5 849 новых случаев коронавирусной инфекции. Такие цифры озвучили в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19 в нашей стране. Общее число инфицированный к утру 24 апреля достигло 68 622 человек.
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве — 2 957, ещё 611 — в Подмосковье. Далее следует Санкт-Петербург – там 253 заболевших. Также в пятёрке Республика Дагестан со 113 случаями и Нижегородская область, на территории которой 94 инфицированных, отмечает Свободная пресса.
Ранее НСН писала, что в России проведено свыше 2,55 млн лабораторных исследований на определение коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Роспотребнадзора. Специалисты ведомства подчеркивают, что в течение последних суток было проведено более 150 тысяч тестов на COVID-19.
Кроме того, в Роспотребнадзоре добавили, что под медицинским наблюдением в России – из-за подозрения на коронавирусную инфекцию – остаются более 161 тысячи человек.
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Заразились
68 622+5 849 / сут.
Умерли
615+60 / сут.
Выздоровели
5 568+677 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru