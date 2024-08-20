Большинство мужчин хотят слышать комплименты от женщин

Большинство мужчин в России (70%) заявили, что комплименты всегда приятны. Женщины же в большинстве случаев (46%) придают больше значения контексту и уместности комплимента. Об этом говорится в исследовании дейтинг-сервиса Mamba.

Однако женщины как правило (65%) убеждены, что комплименты — это исключительно мужская прерогатива, пишут «Известия». Опрос показал, что каждый десятый мужчина никогда не получал похвалу от противоположного пола. А 62% заявили, что слышат комплименты редко.

Треть россиянок не готовы строить отношения с мужчинами, не читающими книги

При этом порядка 40% российских женщин получают комплименты от мужчин буквально каждый день. Еще половина респонденток признались, что получают комплименты не слишком часто, но бывает.

Половина (49%) мужчины считают, что комплименты должны быть взаимными. Однако 15% участвовавших в опросе женщин заявили, что никогда не говорят любезности мужчинам.

В 18-20 лет девушки обычно выходят замуж за сверстников, но с возрастом делают выбор в пользу молодых партнеров, заявил НСН врач-сексолог, психотерапевт Николай Кибрик. По его словам, такая же тенденция наблюдается и среди мужчин, которые тоже стремятся «омолодиться».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Соцопрос

Горячие новости

Все новости

партнеры