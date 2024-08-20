Большинство мужчин хотят слышать комплименты от женщин

При этом порядка 40% российских женщин получают комплименты от мужчин буквально каждый день. Еще половина респонденток признались, что получают комплименты не слишком часто, но бывает.

Половина (49%) мужчины считают, что комплименты должны быть взаимными. Однако 15% участвовавших в опросе женщин заявили, что никогда не говорят любезности мужчинам.

В 18-20 лет девушки обычно выходят замуж за сверстников, но с возрастом делают выбор в пользу молодых партнеров, заявил НСН врач-сексолог, психотерапевт Николай Кибрик. По его словам, такая же тенденция наблюдается и среди мужчин, которые тоже стремятся «омолодиться».

