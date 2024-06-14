Треть россиянок не готовы строить отношения с мужчинами, не читающими книги
Женщины читают книги чаще мужчин: 88% читающих респонденток против 79% респондентов, следует из опроса, проведенного дейтинг-сервисом Mamba совместно с литературной платформой «Литнет». Результаты исследования есть в распоряжении НСН.
Из результатов опроса следует, что 88% женщин читают книги, а о любви к литературе заявили 79% опрошенных мужчин. В исследовании говорится, что 12% мужчин находят читающих женщин более сексуальными, чем тех, кто не читает книги. Кроме того, каждая десятая женщина считает сексуальным, когда мужчина читает книги. Треть женщин и 21% мужчин заявили, что для них важно, чтобы их вторая половинка любила читать.
При знакомстве 67% женщин обращают внимание на начитанность потенциального партнера, также делают чуть менее 60% представителей сильного пола. Для более чем 30% опрошенных мужчин начитанность является показателем образованности и ума, для четверти это говорит о том, что у девушки широкий кругозор. Каждый десятый также отметил, что начитанность говорит о хорошем культурном опыте.
Больше 71% женщин отметили, что им интересны литературные пристрастия потенциального спутника. Согласно опросу, мужчин куда меньше интересуют предпочтения женщин в литературе, но при этом около 70% все же можно впечатлить тем, какие книги выбирает потенциальная партнерша.
Большая часть опрошенных заявили, что их впечатлит любовь потенциального партнера к двум произведениям: «Войне и миру» Льва Толстого и «Преступлению и наказанию» Федора Достоевского.
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