Большинство госпитализированных с COVID-19 в Подмосковье старше 60 лет
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия-24" заявил, что около 80% пациентов с подтвержденным COVID-19 в больницах региона старше 60 лет. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Воробьева, большая часть госпитализированных могли бы избежать лечения в стационаре благодаря своевременной вакцинации. Глава региона подчеркнул, что руководство области "активно работает", объясняя пожилым людям и их семьям пользу вакцинации.
Губернатор напомнил, что при отсутствии противопоказаний и хронических заболеваний пожилым людям желательно прививаться, чтобы избежать тяжелого течения болезни. Губернатор обратился к пожилым жителям Подмосковья со словами "пожалуйста, ставьте прививку".
В Московской области каждый день регистрируют почти 16 тысяч привившихся. По данным руководства региона, в течение этой недели был поставлен рекорд по числу введенных доз вакцины. Область занимает третье место по числу заболевших коронавирусом после Москвы и Санкт-Петербурга. Всего здесь зафиксировали 229 330 случаев заражения.
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