В соцсетях увеличилось число фейков о вакцинации в России

В социальных сетях и мессенджерах увеличилось число феков о вакцинации и новогоднем локдауне в России. Об этом сообщила Лига безопасного интернета.

По словам главы организации, члена Общественной палаты РФ Екатерины Мизулиной, с середины ноября выявлено 2722 недостоверной информации, связанной с пандемией коронавируса, передает РИА Новости.