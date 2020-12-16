В соцсетях увеличилось число фейков о вакцинации в России

В социальных сетях и мессенджерах увеличилось число феков о вакцинации и новогоднем локдауне в России. Об этом сообщила Лига безопасного интернета.

По словам главы организации, члена Общественной палаты РФ Екатерины Мизулиной, с середины ноября выявлено 2722 недостоверной информации, связанной с пандемией коронавируса, передает РИА Новости.

Пользователи WhatsApp, Telegram и YouTube сообщили о сбое

Она отметила, что в последнее время появилось много фейков, рассказывающих о принуждении граждан к вакцинации сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.

Мизулина отметила, что за пределами России распространяется ложь про «неэффективность» российской вакцины против коронавируса «Спутник V».

Ранее Мизулина рассказа, кто срывает занятия школьников на дистанционке, сообщает РЕН ТВ.

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