В соцсетях увеличилось число фейков о вакцинации в России
В социальных сетях и мессенджерах увеличилось число феков о вакцинации и новогоднем локдауне в России. Об этом сообщила Лига безопасного интернета.
По словам главы организации, члена Общественной палаты РФ Екатерины Мизулиной, с середины ноября выявлено 2722 недостоверной информации, связанной с пандемией коронавируса, передает РИА Новости.
Она отметила, что в последнее время появилось много фейков, рассказывающих о принуждении граждан к вакцинации сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.
Мизулина отметила, что за пределами России распространяется ложь про «неэффективность» российской вакцины против коронавируса «Спутник V».
Ранее Мизулина рассказа, кто срывает занятия школьников на дистанционке, сообщает РЕН ТВ.
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