Аксенов заявил, что ситуация с выбросами мазута в Крыму может ухудшиться

По его словам, удалось очистить 84 км побережья, с которого вывезли 265 тонн загрязненного грунта.

«Однако, согласно прогнозам, существует высокий риск того, что положение может ухудшиться и масштабы ЧС могут быть сопоставимы с ситуацией в Краснодарском крае», - написал Аксёнов.

Он призвал усилить работу всех служб и ведомств, обеспечить патрулирования 100% побережья и максимально быстро устранять выявленные выбросы мазута на берег, особенно на труднодоступных участках.

Ранее эколог Георгий Каваносян заявил о срыве туристического сезона, если мазут не удастся полностью убрать до грядущего лета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

