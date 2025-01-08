Аксенов заявил, что ситуация с выбросами мазута в Крыму может ухудшиться
Выброс значительных объёмов мазута на побережье Крыма не зафиксирован. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава региона Сергей Аксёнов, отметивший, что было «выявлено и устранено 44 подобных факта».
По его словам, удалось очистить 84 км побережья, с которого вывезли 265 тонн загрязненного грунта.
«Однако, согласно прогнозам, существует высокий риск того, что положение может ухудшиться и масштабы ЧС могут быть сопоставимы с ситуацией в Краснодарском крае», - написал Аксёнов.
Он призвал усилить работу всех служб и ведомств, обеспечить патрулирования 100% побережья и максимально быстро устранять выявленные выбросы мазута на берег, особенно на труднодоступных участках.
Ранее эколог Георгий Каваносян заявил о срыве туристического сезона, если мазут не удастся полностью убрать до грядущего лета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru