Большие габариты: Шкуматов заявил, что госномера помешают управлению электросамокатом
Госномера для самокатов по размеру должны быть как у автомобилей, но они будут выглядеть очень странно, отметил в эфире НСН автоэксперт Петр Шкуматов.
Если для электросамокатов введут государственные номерные знаки, то встает вопрос о том, где их устанавливать, заявил в интервью НСН руководитель группы ОНФ «Защита прав автомобилистов», автоэксперт Петр Шкуматов. По его словам, госномер будет сопоставим с размером руля электросамоката.
Накануне зампредседателя комитета Совфеда по экономической политике Валерий Васильев заявил, что электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ) должны получить государственные номерные знаки. По его словам, которые приводит ТАСС, говорить о штрафах для СИМ без установки госномеров и создания системы фиксации нарушений ПДД преждевременно. Петр Шкуматов отметил, что для начала нужно решить, к какой части электросамоката будут крепиться номера.
«Проблема в том, куда вешать номерные таблички. Самокаты маленькие, установка на самокат номеров практически невозможна... Куда? Вперед, назад, на бок? Здесь очень важный технический момент. Как предложение реализовывать, не совсем понятно. В частном владении находится сегодня порядка миллиона электросамокатов. Номера должны быть большими, просто цифрами не обойтись. В итоге получится, что номер будет по габаритам сопоставим с рулем электросамоката. Это будет выглядеть очень странно и будет мешать в процессе управления», - сказал Шкуматов.
Он также рассказал, что если для электросамокатов введут номера, то их должны будут идентифицировать специальные камеры. По словам Шкуматова, камеры будут устанавливаться там, где наиболее интенсивное движение пешеходов и электросамокатов.
«Очевидно, что камеры будут устанавливаться в тех местах, где интенсивное движение пешеходов и электросамокатов. Соответственно, если электросамокат будет идентифицирован по номеру, то в этом случае владельцы электросамокатов будут получать штраф, как автомобилисты… Такое письмо счастья», - добавил Шкуматов.
Еще в 2021 году оснастить электросамокаты госномерами предлагала член Общественной палаты России Светлана Разворотнева. Тогда она указала на рост дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов, зачастую со смертельным исходом.
Позднее, в мае этого года, первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по контролю Дмитрий Гусев в пресс-центре НСН заявил, что электросамокаты необходимо приравнять к автомобилям и мотоциклам. По его словам, нужно ввести экзамен на права для водителей электросамокатов, сообщает «Радиоточка НСН».
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