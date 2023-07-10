Большие габариты: Шкуматов заявил, что госномера помешают управлению электросамокатом

Если для электросамокатов введут государственные номерные знаки, то встает вопрос о том, где их устанавливать, заявил в интервью НСН руководитель группы ОНФ «Защита прав автомобилистов», автоэксперт Петр Шкуматов. По его словам, госномер будет сопоставим с размером руля электросамоката.

Накануне зампредседателя комитета Совфеда по экономической политике Валерий Васильев заявил, что электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ) должны получить государственные номерные знаки. По его словам, которые приводит ТАСС, говорить о штрафах для СИМ без установки госномеров и создания системы фиксации нарушений ПДД преждевременно. Петр Шкуматов отметил, что для начала нужно решить, к какой части электросамоката будут крепиться номера.

«Проблема в том, куда вешать номерные таблички. Самокаты маленькие, установка на самокат номеров практически невозможна... Куда? Вперед, назад, на бок? Здесь очень важный технический момент. Как предложение реализовывать, не совсем понятно. В частном владении находится сегодня порядка миллиона электросамокатов. Номера должны быть большими, просто цифрами не обойтись. В итоге получится, что номер будет по габаритам сопоставим с рулем электросамоката. Это будет выглядеть очень странно и будет мешать в процессе управления», - сказал Шкуматов.