«Палочная система»: В России одобрили увеличение штрафов для электросамокатчиков

Ранее стало известно, что Минтранс пропишет в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) штрафы для водителей электросамокатов за нарушение правил дорожного движения, сопоставимые с наказанием для автомобилистов. Об этом сообщило издание «Известия». Эрдман одобрила идею Минтранса и заявила, что уже не раз призывала увеличить штрафы для нарушителей на электросамокатах.

«Рада, что коллеги из Минтранса думают в том же направлении. Сейчас штрафы очень малы, от 800 до 1500 рублей. Для электросамокатчиков — как слону дробина. Средства индивидуальной мобильности (СИМ) признаны транспортным средством, нарушителей довольно много как на прокатных, так и на частных самокатах (что еще опаснее, так как на частных СИМ скорость не ограничена). К сожалению, в нашей стране до сих пор работает палочная система, высокие штрафы и страх наказания могут поспособствовать повышению безопасности и снижению аварийности. Возможно, уже в течение сезона после принятия поправок мы увидим какие-то результаты», — сказала Эрдман.

Собеседница НСН назвала одним из самых сложных и острых вопросов идентификацию и поимку нарушителей сотрудниками ГИБДД.

«Сегодня фиксация и идентификация нарушителей на СИМ почти никак не осуществляется. Если нарушителя на шеринговом самокате вычислить можно через оператора, то частные владельцы вообще никак не идентифицируются. Сейчас в Москве на Гоголевском бульваре в пилотном варианте работает камера фото- и видеофиксации. Она фиксирует неспешивание, движение по проезжей части или по тротуару вне зоны велоинфраструктуры либо движение по велоинфраструктуре, но по встречному направлению. Если эксперимент будет признан удачным коллегами из ЦОДД, камеры появятся на других наиболее напряженных участках, там, где было зафиксировано наибольшее количество аварий», — отметила эксперт.

Директор Ассоциации операторов микромобильности подчеркнула необходимость создания специальных отрядов ГИБДД, передвигающихся на СИМ.

«В парковых зонах преследование нарушителей на автомобилях не представляется возможным, равно как на тротуарах или на велоинфраструктуре, поэтому эти отряды должны перемещаться на схожем транспортном средстве, по аналогии с конной полицией или с мотополицией. При этом штат сотрудников ГИБДД во многих городах недостаточен, поэтому это будет дополнительно ложиться на муниципалитеты. Насколько быстро получится наладить эффективную работу по фиксированию нарушений “в полях”, сказать сложно. Необходимо технически обеспечить сотрудников, чтобы они могли, например, фиксировать превышение скорости. А неспешивание или наличие двух человек на самокате можно контролировать визуально», — подытожила она.

Ранее депутаты от фракции ЛДПР предложили применять величину минимального размера оплаты труда (МРОТ) для исчисления автомобильных штрафов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

