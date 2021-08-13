Больше всего антипрививочников поддерживают КПРФ
Среди россиян, планирующих голосовать за КПРФ на выборах депутатов Госдумы, каждый второй не собирается вакцинироваться от COVID-19. Об этом говорится в исследовании SuperJob.
В опросе приняли участие 2,5 тысячи респондентов старше 18 лет из 476 населенных пунктов в России.
Выяснилось, что среди сторонников «Единой России» привились от коронавируса больше половины - 55%, еще 28% намерены сделать прививку. На втором месте по количеству привитых— голосующие за «Яблоко» (49%), на третьем — сторонники партии «Новые люди» (48%). Среди поддерживающих справедливороссов сделали прививку пока только 44%, при этом число планирующих вакцинироваться 28%, передает РБК.
Среди граждан, поддерживающих ЛДПР, привились 42%, еще 22% планируют это сделать. Среди сторонников коммунистов меньше всего уже вакцинированных (31%), а число планирующих привиться также одно из самых низких (18%). Меньше оно только среди тех, кто не планирует идти голосовать (16%). Вместе с тем из тех, кто на выборы не пойдет, уже сделавших укол больше, чем среди поддерживающих КПРФ (38%).
Кстати, сам глава коммунистической партии России Геннадий Зюганов еще в январе заявил, что сделал прививку от коронавируса. По его словам, он считает вакцинацию правильным поступком.
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