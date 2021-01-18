Лидер КПРФ Зюганов привился от коронавируса

Зюганов заявил, что считает вакцинацию правильным поступком. Политик также выразил мнение, что люди старшего возраста легче переносят вакцину, разработанную научным центром «Вектор». По словам Зюганова, вакцина «Спутник V» «пожестче», и с ней лучше справляются молодые люди.

Массовая вакцинация россиян от COVID-19 началась 18 января. Спортсменам, как и другим гражданам, также предстоит рано или поздно пройти процедуру вакцинации.

Между тем, переболевшая в полном составе COVID-19 волейбольная команда «Зенит» не спешит на вакцинацию. Медики спортсменов изучают, нужны ли им будут эти прививки в принципе, отмечают «Невские Новости».

