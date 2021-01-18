Лидер КПРФ Зюганов привился от коронавируса

Глава коммунистической партии России Геннадий Зюганов заявил, что сделал прививку от коронавируса. Об этом политик рассказал в эфире радио «Комсомольская правда».

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Зюганов заявил, что считает вакцинацию правильным поступком. Политик также выразил мнение, что люди старшего возраста легче переносят вакцину, разработанную научным центром «Вектор». По словам Зюганова, вакцина «Спутник V» «пожестче», и с ней лучше справляются молодые люди.

Массовая вакцинация россиян от COVID-19 началась 18 января. Спортсменам, как и другим гражданам, также предстоит рано или поздно пройти процедуру вакцинации.

Между тем, переболевшая в полном составе COVID-19 волейбольная команда «Зенит» не спешит на вакцинацию. Медики спортсменов изучают, нужны ли им будут эти прививки в принципе, отмечают «Невские Новости».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:ВакцинацияВакцинаГеннадий Зюганов
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