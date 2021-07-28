Два министра, символ и «размытые». Названы «неудачники» и «фавориты» перед выборами в Госдуму
Политолог Евгений Минченко по просьбе НСН оценил предвыборные расклады.
Политолог, глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» оценил эффективность стратегий российских партий перед выборами в Госдуму.
Ранее в среду лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о намерении коммунистов провести в ближайшие выходные трёхдневный общероссийский пикет в защиту членов партии и ее сторонников, чьи права нарушаются.
«Коммунисты позиционируют себя, как главная и, может быть, даже единственная оппозиционная партия и как главных оппонентов власти. В этом смысле, с точки зрения политической стратегии, они действуют абсолютно правильно. При этом «Единая Россия» сделала абсолютно правильный политтехнологический ход, сделав ставку на двух самых популярных министров. Согласно отчетам о фокус-группах, когда людям говорят, что в списке Лавров и Шойгу, количество готовых проголосовать за «Единую Россию» возрастает. Список ЛДПР достаточно большой, но ключевой фамилией там является, конечно же, Жириновский. Из парламентских партий самое размытое позиционирование у "Справедливой России"», - сказал Минченко.
Говоря о федеральных списках партий, политолог отметил удачный выбор «единороссов» и партии «Новые люди».
«Удачная первая пятерка у «Единой России», даже, я бы сказал, первая двойка. И удачная федеральная часть списка у «Новых людей», потому что она лаконичная и там есть символическая фигура Сарданы Авксентьевой (бывший мэр Якутска – прим. НСН), которая многими избирателями воспринимается как пример идеального политика нового типа. Это наиболее успешные федеральные списки», - считает Минченко.
Он также объяснил предвыборную стратегию главных парламентских партий.
«С точки зрения стратегии, логика примерно такая: «Единая Россия» двигает позиционирование успешной правящей партии, поэтому неслучайно в списке оказались два самых успешных министра. Коммунисты делают ставку на образ главной оппозиционной партии. Все, что они делают в последнее время, в этой нише. ЛДПР на этих выборах взяла на себя позицию младшего партнера партии власти. Мы видим, например, что эта партия солидаризуется по проблематике вакцинации. В этом смысле логика понятна», - отметил политолог.
При этом он предрек проблемы на выборах «Справедливой России».
«Ключевым преимуществом этой партии была идея социального пакета, а вместо этого они начинают влезать в темы, которые избирателям, по большому счету, не нужны – например, переименование Волгограда в Сталинград. Еще одна большая проблема «Справедливой России» - то, что в бюллетене будут еще две партии с лозунгами справедливости в названии. Это «Партия пенсионеров за социальную справедливость» и «Российская партия свободы и справедливости (РПСС). Здесь может возникнуть проблема с путаницей избирателей, когда они могут просто по ошибке проголосовать не за ту партию», - пояснил Минченко.
По его словам, хорошая динамика предвыборной кампании наблюдается у «Партии пенсионеров» и партии «Новые люди».
«Важный момент, что у «Партии пенсионеров» говорящее название, это партия одной темы, и они ее продвигают. Учитывая очень скромные расходы и предвыборный бюджет этой партии, они пока двигаются достаточно успешно и, по данным разных опросов, близки к 5%. Точно также в последнее время позитивную динамику показывает партия «Новые люди» за счет предложения новых лиц и новых идей. Есть значительная часть избирателей, которая разочарована в партийной системе России в целом, а не только в отдельных партиях. Для них лозунг новой партии с новыми лицами выглядит привлекательно», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее КПРФ и «Справедливая Россия – За правду» отказались подписать соглашение «За безопасные выборы» о соблюдении санитарных норм во время избирательной кампании. В «Единой России» обвинили эти партии в безответственности.
Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут в России с 17 по 19 сентября 2021 года.
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