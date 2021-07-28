Два министра, символ и «размытые». Названы «неудачники» и «фавориты» перед выборами в Госдуму

Ранее КПРФ и «Справедливая Россия – За правду» отказались подписать соглашение «За безопасные выборы» о соблюдении санитарных норм во время избирательной кампании. В «Единой России» обвинили эти партии в безответственности.

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут в России с 17 по 19 сентября 2021 года.

